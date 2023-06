Filippo Parenti è il nuovo campione sammarinese 2023

Filippo Parenti è campione Promozionale Regionale Emilia Romagna e con la vittoria di oggi si aggiudica il titolo di Campione Sammarinese di pesca al colpo 2023. La Lenza Biancazzurra vince la prova a squadre ma non basta e il Campionato per Società se lo aggiudica la Cannisti Dogana Amo. Dopa questa ultima prova è stata ufficializzata la squadra Nazionale che rappresenterà San Marino al Campionato del Mondo di pesca al colpo che si disputerà il 9 e10 Settembre ad Aragona in Spagna. La squadra sarà composta da Filippo Parenti, Marco Scarponi, Massimiliano Biordi, Jacopo Angelini, Stefano Reggini, Ivan Biordi. Nel ruolo di capitano, Renzo Francioni.