Forcellini: "Orgogliosi di poter ospitare la Coppa Davis"

Christian Forcellini - Presidente Federazione Sammarinese Tennis

Con il sorteggio di oggi è cominciata la settimana della Coppa Davis che San Marino ospita per la terza negli ultimi sei anni. Dieci le nazioni al via divise in 2 raggruppamenti secondo il nuovo format.

I padroni di casa di San Marino (capitanati dal "record-man" Domenico Vicini e gli atleti Marco De Rossi, Filippo Tommesani e Tommaso Simoncini) fanno parte della pool B con Irlanda, Malta, Andorra e Kosovo. Nella pool A sono state sorteggiate Liechtenstein, Cipro, Islanda, Armenia e Albania.

La squadra biancazzurra farà il suo esordio domani contro l’Irlanda, match in programma sul centrale a partire dalle 11. Il gruppo B vedrà anche sfidarsi Malta e Andorra, mentre per la pool A saranno di scena i match Cipro-Islanda e Liechtenstein-Armenia. I titani sfideranno poi Malta nella giornata di martedì, Kosovo nella giornata di mercoledì e Andorra giovedì, per poi riposare venerdì in vista della decisiva giornata di sabato.