Giornata storica per il baseball: Italia batte San Marino 4-1 in amichevole

E' stata una festa per il baseball azzurro e biancazzurro. Sul diamante di Serravalle si sono affrontate, infatti, in amichevole la Nazionale Italiana Elite e i campioni d'Italia del San Marino Baseball. Da una parte c'era Doriano Bindi – manager sammarinese ma “prestato” agli avversari, di cui è membro dello staff – dall'altra le direttive di Claudio Del Santo per i Titani. Italia che si è imposta per 4-1 al termine di una partita giocata sui 7 inning. Al di là del risultato finale, però, è stata l'occasione per passare una giornata in compagnia e all'insegna del divertimento. Tanti, infatti, gli eventi collaterali come stand gastronomici, musica live, la presenza dei giovani di San Marino Baseball e Torre Pedrera Falcons e il primo lancio in casa-base affidato al Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini.

Per entrambe è stato un buon test in vista dei prossimi impegni. In particolare il San Marino Baseball, dopo il ko contro Parma nella prima giornata della poule scudetto, è attesa dalla triplice sfida a Nettuno del 27 e 28 maggio poi quella contro Collecchio in programma il 3 e 4 giugno. "Antipasti" della Coppa Campioni che vedrà i ragazzi di coach Bindi di scena a Bonn, in Germania, dal 7 all'11.