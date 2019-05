Giro del Monte: nessuna allerta meteo. Confermata la partenza alle 19

Giro del Monte

Nessun impedimento meteorologico, il Giro del Monte 2019 si correrà regolarmente e senza problemi. Oltre 500 le pre -iscrizioni si punta al nuovo record. Domani dalle 14.30 alle 18.30 sullo stradone aperti gli stand dove iscriversi per partecipare alla sesta edizione della rievocazione della 7 chilometri. 2014 e 2015 di rodaggio, dall'edizione 2016 il riscontro cronometrico. Matteo Felici proprio nell'edizione 2016 ha stabilito il record con il suo 23'41”, media al chilometro di 3' 34”. Lo stesso Felici vincitore nel 2018 si è avvicinato ma non è riuscito a superare se stesso fermando il cronometro in 23'48” Molto staccato il vincitore dell'edizione 2017 l'atleta della società Potenza Picena Doriano Bussolotto con il tempo di 24'12”. Tra le donne il record del Giro del Monte è stato stabilito lo scorso anno da Livia Grazi con un eccellente 28'15”. Queste sono le statistiche dei migliori ma è doveroso sottolineare come il grande successo di questa manifestazione, ormai tradizionale per San Marino, sia dovuta alla popolarità e la voglia di esserci e partecipare: sono in tanti quelli che sarebbero molto soddisfatti di battere il proprio personale, o di terminare la sessione arrivando al traguardo correndo o camminando. Il Giro del Monte non è solo la gara ma sono tanti anche gli eventi collaterali come la cena sotto le stelle che comincerà subito dopo le premiazioni, la notte bianca organizzata dall'università di San Marino con live e Dj Set. L'appuntamento è per domani partenza ore 19