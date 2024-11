Grande successo per il 16° Open International Karate San Marino

Grande partecipazione per la 16° edizione dell'Open Internazionale di San Marino di karate organizzato al Multieventi e che ha visto coinvolti oltre 650 atleti da tutta Italia. Il Titano si conferma tra le mete preferite per le arti marziali e la Fesam ottima promotrice del movimento. Due giorni di competizioni che hanno visto impegnate tutte le categorie dagli under 12 ai senior. L'Open sammarinese chiude un ottimo periodo per le arti marziali sammarinesi, reduci dai successi conquistati ai campionati dei Piccoli Stati.

"È un evento che, ha detto il presidente della FESAM, Maurizio Mazza, - arriva una settimana di distanza dai Piccoli Stati di Monaco, dove abbiamo ottenuto 7 medaglie, 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo. Questo evento qui ha coinvolto 650 atleti e 90 società. Quindi è una gara che è costante, un punto di riferimento anche per la federazione italiana. Tra l'altro tra un mese abbiamo già in programma la gara degli under 14 dove abbiamo avuto dei feedback positivi"

Federazione che guarda dunque già al futuro ed ai prossimi impegni. Il 15 dicembre al Multieventi è in programma l'Open Karate Kids, terzo memorial Riccardo Salvatori, gara riservata agli under 14. Un altro appuntamento legato a San Marino e alla Federazione Arti Marziali che ha già fissato per l'8/9 novembre 2025 quello per la 17'edizione del Open Internazionale.