Il sogno Tokyo non va in archivio. E' solo posticipato di un anno. Quella che invece procede al minimo è l'attività degli atleti. Anche il Taekwondo sammarinese ha spento le luci della palestra. Il maestro Secondo Bernardi si è affidato alla tecnologia. Ma accanto all'attività agonistica, il Taekwondo San Marino era atteso da un impegno organizzativo non da meno. Il torneo dei Piccoli Stati il 27-28 giugno prossimi.

Nel video Secondo Bernardi