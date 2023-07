I Lunghi Archi di San Marino fanno incetta di medaglie ai regionali Emilia Romagna

Pioggia di medaglie per gli arcieri della compagnia Biancazzurra. Al parco Corno alle Scale, a Vidiciatico in provincia di Bologna, nel weekend appena trascorso, si sono svolte due prove del campionato Regionale Emilia Romagna, valide anche per la qualificazione al Campionato Italiano, dove hanno primeggiato gli arcieri sammarinesi, in tutto erano 20.

Nella categoria Ricurvo sul gradino più alto, è salito Natan Pedrelli, secondo classificato Riccardo Gattei, mentre terzo si è classificato Alex Chiaruzzi, senza storia anche la classifica della categoria Arco Nudo, sia maschile che femminile, Federica Valli e Denis Pedrelli, inavvicinabili nei due gironi di gare.

Primo posto anche per Davide Filipucci nella categoria Arco Storico, mentre Luciano Zanotti conquista il terzo posto. 5° posto di Andrea Filipucci.

Ritorna sul podio, terzo gradino, con un ottimo punteggio anche Renato Osella, nella categoria Longbow; Completano il bilancio i piazzamenti: Sara Rossini 5° posto (Longbow), Annalisa Dolci, 4° e 6° posto (Ricurvo), Valentina Libone 4° e 7° posto (Ricurvo), Andrea Filipucci 5° posto (Arco Storico), Marino Bartolini 5° posto (Ricurvo).

A fine gara gli organizzatori hanno premiato i Lunghi Archi, come gruppo più numeroso.