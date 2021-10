Il Wonderbay si arricchisce di altri due campi da Padel

Con il Contributo della Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l'Informazione e i Rapporti con l'A.A.S.S, recita la targa celebrativa posta all'ingresso del primo dei quattro campi da Padel, a sottolineare che alla base dell'espansione di questo Sport, c'è la collaborazione e la sinergia tra pubblico e privato. La struttura Wonderbay gestita dalla famiglia Amici diventa così il tempio di questo sport in grandissima espansione, una sorta di tennis semplificato nato negli anni 70 in Messico. Con quattro campi, si accorciano i tempi di attesa e si accontentano così le tante richieste di un numero sempre crescente di amatori, ma soprattutto c'è la concreta possibilità di poter accogliere i Tornei Internazionali di Padel. All'inaugurazione dei due nuovi campi da Padel oltre al padrone di casa Federico Amici, il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, il Presidente del Comitato Olimpico sammarinese Gian Primo Giardi e il Presidente della Federtennis a cui è legata la pratica del Padel Christian Forcellini.