Italian Series Baseball: sarà Bologna - San Marino per lo scudetto

Gli highlight del match

Per la quarta volta negli ultimi cinque anni, saranno San Marino e Bologna a contendersi lo scudetto del baseball. Dopo il rinvio della partita a causa della pioggia, la Fortitudo vince anche gara-4, per 2-1, ed elimina Parma, emulando i Titani, che solo un giorno prima avevano chiuso in quattro incontri la serie con Grosseto. Alle Italian Baseball Series arrivano le due squadre che hanno fatto vedere le cose migliori durante tutto l'arco del campionato, tra prima, seconda e terza fase: da un lato Bologna, vincitrice del girone di ferro della Poule scudetto che includeva San Marino e Parma, grazie al vantaggio negli scontri diretti, e imbattuta tra quarti e semifinali playoff; dall'altro la formazione guidata da Doriano Bindi, che vanta il miglior attacco del torneo, con 248 punti complessivi segnati, tra fase principale e fase vincitori, e a propria volta ha vinto sette partite su sette nei playoff. A proposito di scontri diretti, la UnipolSai è avanti sia in quelli stagionali (4 a 2), sia nel contro delle Italian Baseball Series in cui ha affrontato San Marino (4 a 1), ma i Titani ci arrivano da bicampioni in carica. La serie scudetto comincerà il 6 e 7 settembre, con gara-1 e gara-2 che si disputeranno a Bologna, poi ci si sposterà a San Marino per gara-3, 4 e l'eventuale gara-5, il 10, 11 e 12 settembre, infine, se necessario, si tornerà in Emilia per le eventuali gara-6 e gara-7, il 15 e 16 settembre.