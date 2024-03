Si ferma ai quarti di finale del torneo di singolare l'avventura di Mattias Mongiusti ai Campionati Italiani Under 21 di Tennis Tavolo. Il pongista sammarinese, dopo 4 vittorie consecutive, è stato battuto per 3 a 0 dal nazionale italiano Marco Cappuccio. Per Mattias Mongiusti un week-end da ricordare con la conquista di due medaglie di bronzo, nella gara a squadre e nel doppio in coppia con il bresciano Stefano Moras.