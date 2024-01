La carica dei 650 per il 21° Meeting del Titano

Nel servizio l'intervista a Cesare Butini, DT Nazionale Italiana Nuoto

Il Meeting del Titano si è confermato, come ogni anno, appuntamento di altissimo livello nel calendario del nuoto italiano e internazionale. Oltre 650 gli atleti in vasca, per una macchina che – nella due giorni – ha mosso circa 1000 persone considerando anche dirigenti, tecnici e staff. Più di 90 squadre provenienti da tutte le regioni, oltre a quelle di Malta, Inghilterra, Slovenia e Perù. Meeting reso ancora più importante dalla presenza di diversi nuotatori della Nazionale italiana, che si stanno preparando ad un 2024 impegnativo ma stimolante: dall'11 al 18 febbraio ci saranno i Mondiali a Doha, in estate le Olimpiadi di Parigi. A seguirli il commissario tecnico Cesare Butini.

Buone le prestazioni registrate, tenendo conto – ovviamente – dei grandi carichi di lavoro di inizio stagione. Bene anche i sammarinesi: la giovanissima Ilaria Ceccaroni è stata impegnata nei 50 stile, Loris Bianchi nei 200 e negli 800 stile, Giacomo Casadei nei 200 rana. Per i due amici, la prima di una serie di “scontri” per contendersi la carta olimpica a disposizione di San Marino.

Nel servizio l'intervista a Cesare Butini, DT Nazionale Italiana Nuoto