La Federnuoto celebra un 2023 di grandi soddisfazioni

Nel video le parole di Jasmine Verbena, 7ª nel singolo libero ai Mondiali di Fukuoka

Il nuoto sammarinese tira le somme di un 2023 che ha dato grandi soddisfazioni, alcune già viste in passato, altre mai raggiunte prima. La cena di fine stagione è l'occasione giusta per celebrare i risultati ottenuti e per premiare gli atleti che si sono messi in mostra. Riconoscimenti per i due direttori tecnici, Luca Corsetti e Simona Chiari, rispettivamente di nuoto e sincronizzato, e per tutti i ragazzi impegnati nelle gare internazionali. Spicca il bottino conseguito ai Giochi dei Piccoli Stati di Malta – dove Valloni, Rebosio, Bianchi e Casadei hanno sommato 3 ori, 5 argenti e un bronzo – ma soprattutto il 7° posto mondiale di Jasmine Verbena, nel singolo libero: A Fukuoka, Verbena ha toccato il punto più alto per un'atleta sammarinese nella sua disciplina, un risultato tanto prestigioso da meritare un riconoscimento ufficiale dalla federazione mondiale.

