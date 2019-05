La FSAS piange Glauco Sansovini e gli dedica gli Assoluti di nuoto pinnato

La Federazione Sammarinese Attività Subacquee ricorda con profonda commozione Glauco Sansovini, tra i fondatori nel lontano 1985 della Federazione, di cui è stato presidente per lungo tempo e di cui era diventato presidente onorario dal 2009. Al figlio Leonardo, presidente della FSAS, alla nipote Camilla e a tutti i famigliari va il nostro abbraccio e la nostra sincera vicinanza in questo momento di dolore.

E proprio nel fine settimana 300 atleti hanno preso parte ai Campionati Italiani Estivi Assoluti di nuoto pinnato, organizzati per la prima volta dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee , in collaborazione con la Federazione Italiana, al Multieventi Sport Domus. Ottima la prova di Camilla Sansovini, unica rappresentante della Domus San Marino Nuoto Pinnato ad aver ottenuto i minimi per la qualificazione per gli Italiani Assoluti. L’atleta biancazzurra, seguita dal tecnico Giuseppe Ierardi, ha chiuso quindicesima nei 50 pinne, migliorando di quasi un secondo il suo personale, e si è piazzata al 17° posto nei 100 pinne, abbassando di quasi tre secondi il suo miglior tempo. Una prova che ha una dedica speciale: al nonno Glauco, scomparso ieri, tifoso numero 1 di Camilla. A lui anche la dedica, da parte della Federazione, della perfetta riuscita della manifestazione, nella quale sono stati abbattuti diversi record italiani.