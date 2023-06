La staffetta 4x100 uomini ancora sul podio

La staffetta uomini è d’argento e si conferma sul podio ai Giochi di Malta con il tempo di 41”15. I portacolori del Titano: Francesco Sansovini, Alessandro Gasperoni, Francesco Molinari e Santos Nicolas Bollini chiudono alle spalle di Malta e davanti a Cipro con grande rimonta di Sansovini sul cipriota. In pista anche la staffetta 4x100 femminile. Peccato per la mancata partecipazione all’ultimo dell’Islanda che ha ridotto a sole tre le nazioni partecipanti e quindi l’assegnazione delle medaglie alle prime due. San Marino in pista con con Sofia Bucci, Alessandra Gasparelli, Emma Corbelli e Beatrice Berti si consola con il nuovo record sammarinese con il tempo di 48”45. Il programma di San Marino si chiude con la 4x400 uomini. Una gara di prospettiva per il futuro con i giovani Probo Benvenuti e Davide Davosi e i veterani Andrea Ercolani Volta e Alessandro Gasperoni.

(Nel video le interviste con Francesco Sansovini, Alessandro Gasperoni, Santos Nicolas Bollini e Francesco Molinari)