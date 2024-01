Lo sciatore Mattia Beccari unico sammarinese in gara

Il calendario agonistico 2024 del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese si apre con i Giochi Olimpici Giovanili Invernali, che si terranno a Gangwon, in Corea del Sud, dal 19 gennaio al primo febbraio. Sarà lo sciatore Mattia Beccari a rappresentare San Marino alla manifestazione dedicata ai giovani atleti, che dopo la partecipazione nel 2023 al Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea in Friuli-Venezia Giulia, avrà occasione di affacciarsi su un’altra vetrina internazionale di primo piano. Beccari gareggerà in due discipline dello sci alpino, slalom gigante e slalom speciale. L’atleta sammarinese sarà accompagnato dal capo missione Gian Luca Gatti e il tecnico Daniele Plebs. Le Olimpiadi Giovanili nella versione invernale si svolgono ogni quattro anni, l’ultima volta nel 2020 a Losanna dove ha partecipato Alberto Tamagnini.

Nel video l'intervista a Mattia Beccari portacolori di San Marino alle Olimpiadi Giovani Invernali di Gangwon (Corea del Sud)