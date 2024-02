Loris Ceccoli trionfa nel torneo giovanile di Senigallia

San Marino ancora protagonista nel quarto torneo regionale giovanile di Tennis Tavolo che si è disputato nel Centro Olimpico di Senigallia. Percorso netto per Loris Ceccoli che vince tutti gli incontri in programma e conquista la medaglia d'oro nella categoria over 3500 superando in finale il numero 1 del tabellone. Ottima prestazione anche di Sean Berardinelli che vince il suo girone con tre successi e poi perde nei quarti di finale con il punteggio di 3 a 2. Nella categoria under 3500 due sammarinesi sul podio. Thomas Marcattili si impone in finale per 3 a 2 contro Raffaelli. Terzo posto e primo podio in carriera per Michele De Marco.