Luca De Angelis Campione Sammarinese su strada

La Federazione Sammarinese Ciclismo assegna i titoli su strada in una domenica di sole che ha reso gradevole il percorso. Un circuito nella parte bassa di Faetano con arrivo alla Ciarulla. Una corsa aperta agli atleti del circondario, in tutto 95 al via. L'organizzazione puntuale del GS Dogana ha reso possibile una manifestazione tecnicamente apprezzabile e molto sentita con tanto di incomprensioni in corsa e finale caldissimo. A vincere la classifica di seconda fascia Andrea Agostini, mentre quella di prima Michele Senni. Nomi noti agli appassionati di ciclismo, entrambi con un passato da professionisti. I primi sammarinesi al traguardo hanno conquistato il titolo di Campione Sammarinese. Silvio Zonzini si è aggiudicato la maglia per la seconda fascia, Luca De Angelis quello di prima fascia. Inizialmente programmata per il 25 settembre, la manifestazione è poi slittata per il maltempo alla mattinata odierna.