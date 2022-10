Lunghi Archi: 4 podi nel week end. Sorprende Alessia Staccoli

Trasferta positiva nell’ultimo weekend, per i Lunghi Archi di San Marino a Bagno di Romagna. I tiratori sammarinesi si sono resi protagonisti in tutte le categorie, con 4 podi conquistati. Nella categoria Ricurvo Femminile, arriva il risultato più sorprendente: Alessia Staccoli ha conquistato il suo primo gradino del podio. Primo posto di Marino Bartolini sempre nella categoria Ricurvo, quarta vittoria stagionale e primo posto consolidato nella classifica regionale; primo posto anche per Davide Filipucci, nella categoria Arco Storico, mentre nella categoria Longbow, Renato Osella si aggiudica la medaglia d’argento .