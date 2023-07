Mario Casadei vince il campionato a boccette di specialità biliardi internazionali

La Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo ha assegnato il campionato singolo a boccette di specialità biliardi internazionali. Al termine delle qualificazioni i quattro finalisti - Roberto Costantini, Andrea Amantini, Mario Casadei e Paolo Zafferani - si sono sfidati sui tre biliardi senza buche. In finale Mario Casadei si è aggiudicato il titolo, conquistando per la terza volta l’ambito Scudetto sui biliardi internazionali, dopo le vittorie nel 2014 e 2022. Casadei era riuscito a conquistare, sempre nel 2014, anche il Campionato Sammarinese a coppie insieme a Luca Zonzini. Secondo posto per Roberto Costantini, che va vicino a ottenere il bis di trionfi dopo che a giugno ha conquistato il titolo di boccette specialità buche.