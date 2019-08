Mediterranean beach games: medaglia di bronzo per Alice Grandi e Nicolò Bombini

Si è spento in semifinale il sogno di Alice Grandi e Nicolò Bombini di conquistare il titolo di beach tennis ai Mediterranean beach games: i due sammarinesi sono stati sconfitti in due set 6-1 6-3 dagli italiani Nobile e Giovannini, che ora si giocheranno il titolo in una finale tutta tinta di azzurro contro i connazionali Valentini-Bollettinari. I biancazzurri sono però riusciti a riscattarsi nella finale per il terzo posto, in cui hanno battuto i francesi Hoarau e Irigaray in due set.