Memorial Benvenuti: vince il Rubicone In Volley

Il Rubicone In Volley ha conquistato la sesta edizione del Memorial Paolo Benvenuti, torneo femminile organizzato dalla Federazione Sammarinese Pallavolo dedicato all'ex vicepresidente, allenatore e giocatore scomparso nel 2014. La formazione militante nel campionato di Serie C ha superato in finale l'SG Volley Rimini vincendo 3-2 al tie-break. Il terzo posto è andato alla Figurella Rimini grazie al 3-0 nella “finalina” contro la Nazionale Sammarinese guidata dal CT Cristiano Lucchi.