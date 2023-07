Sono Loris Bianchi e Giacomo Cadadei i due nuotatori sammarinesi impegnati ai mondiali di nuoto di Fukuoka. Entrambi in acqua domani, Giacomo Casadei nei 100 rana e Loris Bianchi nei 400 stile libero. I due atleti biancoazzurri completeranno la loro partecipazione nelle batterie 200 stile per Bianchi il 24 luglio e 50 rana per Casadei il 25. Con loro il Direttore Tecnico Corsetti e il Presidente Federale Rossini.