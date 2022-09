Mondiali Lotta: Malik Amine battuto dal coreano Lee

Si ferma ai 16' di finale il mondiale di Malik Amine Mularoni. Il lottatore sammarinese impegnato nella categoria 74 kg non è riuscito a superare il coreano Lee. Avvio in salita per il portacolori del Titano, che si è trovato a rincorrere sotto 2-0. Lee è riuscito a conquistare un altro punto, poi Malik Amine ha accorciato fino al 3-2. Nei secondi finali ha tentato di portare l'attacco decisivo per ribaltare il punteggio, senza riuscirci. A tempo scaduto San Marino ha chiamato anche il challenge, che di fatto non ha cambiato l'esito, ma solo il punteggio con Lee che ha chiuso 4-2.