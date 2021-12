Mondiali: Valloni lontana dal personale nei 400, Rivolta d'oro per l'Italnuoto

Il secondo oro italiano ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi arriva sempre dalla farfalla. Dopo Razzetti nei 200, tocca a Matteo Rivolta imporsi nei 100. Prima finale iridata e prima vittoria per il 30enne milanese. Rivolta abbatte il muro dei 49 secondi chiudendo in 48.87 davanti al sudafricano le Clos e il russo Minakov. E' di bronzo, invece, la medaglia di Simona Quadarella negli 800 stile libero conquistata – tra l'altro – nel giorno del suo 23° compleanno. L'azzurra si conferma tra le grandi di questa specialità, dopo il terzo posto alle Olimpiadi in vasca lunga e l'argento agli Europei di Kazan. Meglio di Quadarella – 8:07.99 il suo crono - solo la cinese Li e la russa Kirpichnikova che si sono presi gli altri due gradini del podio. Terza e ultima medaglia di giornata dalla staffetta 4x50 mista con l'Italia che è ancora bronzo alle spalle di Olanda – record della competizione per gli Orange – e Stati Uniti. Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro portano, dunque, a casa una terza piazza insperata tenendosi dietro la favorita Russia. 8 le medaglie conquistate al momento dall'ItalNuoto in questa rassegna iridata con la vetta del medagliere occupata dagli Stati Uniti anche grazie ai successi di Fink nei 200 rana e White nei 200 dorso.

Lontana dal suo personale, invece, Arianna Valloni nelle batterie dei 400 stile libero. La nuotatrice sammarinese non è riuscita ad esprimersi al meglio fermando il cronometro a 4:21.54. Domani ultima giornata di gare per i Titani con Loris Bianchi impegnato nei 1500, sempre stile.