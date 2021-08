Myles Amine Mularoni sconfitto nei quarti spera nei ripescaggi

Myles Amine Mularoni cade nei quarti di finale del torneo olimpico di lotta libera . Il sammarinese era partito molto bene assestando i primi due punti . Il campione del mondo 2018 non aveva partecipato all’ultima edizione a causa di un infortunio, superato il quale ha puntato tutto su questa olimpiade e si è visto . Molto forte Taylor ha superato brillantemente le prime difficolta creatagli da Myles per riprendersi e successivamente dominare l’incontro. Il combattimento è stato interrotto per manifesta superiorità sul punteggio di 12-2 . Lo stesso punteggio con le stesse modalità aveva consentito a Mularoni di battere il colombiano Izquierdo nel primo incontro valevole per gli ottavi di finale. Un match che faceva ben sperare vista la superiorità fin dalle prime battute dimostrata dal lottatore biancoazzurro . Non è finita perché Myles Amine avendo vinto un match può ancora sperare nel ripescaggio. In quel caso domani mattina alle 11 affronterebbe il bielorusso Shabanau. Il vincente di questo incontro lotterà per il bronzo in serata intorno alle 20.