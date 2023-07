Nuoto artistico: Jasmine Verbena arriva 5ª nelle qualifiche, per lei storica finale

Grande prova ai Campionati del Mondo di Nuoto Artistico in svolgimento a Fukuoka dove Jasmine Verbena, con una splendida esecuzione nel solo libero, ha chiuso al 5° posto le qualifiche e strappa una finale storica per il nuoto biancazzurro. La Verbena si è lasciata alle spalle atlete provenienti da Nazioni come Austria, Spagna, Francia e Canada, solo per citarne alcune.

“La finale è il migliore risultato che potessimo raggiungere – il commento del tecnico federale Simona Chiari, che segue l’atleta insieme alla nutrizionista Lucia Rossi -, nonché l’obiettivo di questa stagione per certi versi strana, iniziata con il ritiro di Jasmine Zonzini e con l’arrivo di questo nuovo regolamento, molto più tecnico e molto più oggettivo, che ha stravolto le vecchie regole del nuoto artistico, consentendoci non solo di raggiungere una finale mondiale, ma di chiudere la fase eliminatoria addirittura in quinta posizione, risultato impensabile un anno fa. Mercoledì ci sarà la finale, (saranno le 12.30 a San Marino) riservata alle prime 12 atlete nazionali e, indipendentemente dal risultato, sarà un successo e un onore portare i colori della bandiera biancazzurra in una finale di un Campionato del Mondo. Viviamo questo momento con grande soddisfazione ed orgoglio”.