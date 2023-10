Ottimi risultati al Meeting "Nuoto e Simpatia" per gli Sport Speciali

Si è svolto a Formigine, in provincia di Modena, il 14esimo Meeting “Nuoto e Simpatia” al quale la Federazione Sammarinese Sport Speciali ha partecipato con una delegazione composta da cinque atleti. Due medaglie d’argento per Danilo Grandoni nello stile libero e nel dorso; Elia Gasperoni ha collezionato un bronzo nello stile libero e un altro terzo posto nel dorso; dal dorso arriva anche un altro secondo posto per Melissa Mancini, che ha chiuso al quarto posto nello stile libero.

A podio anche Giuseppe Michelotti con il bronzo nella rana e il quarto posto nello stile libero, bene anche Elena Gualandra che va vicina al podio nello stile libero e dorso, concludendo entrambe le prove in quarta posizione. Orgogliose e soddisfatte degli atleti le allenatrici Susy Serra e Monireh Payman. La Federazione desidera ringraziare Giorgio Gasperoni, che ha accompagnato la squadra durante la trasferta.