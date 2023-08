Playoff scudetto, San Marino in semifinale: è 3-0 a Modena

Il primo passo è compiuto. San Marino batte Modena anche in gara-3 ed è in semifinale dei playoff scudetto di baseball. Lasciato alle spalle l'avvio un po' contratto di gara-1, in cui si erano imposti solo, si fa per dire, per 1-0, i Titani hanno completato il lavoro con il ben più rotondo 13-2 di gara-2 e con il 10-0 della partita decisiva, disputata sabato sera sul diamante di Serravalle. Troppo forte l'attacco dei campioni d'Italia in carica, per la difesa della Comcor, che resiste un solo inning. Poi San Marino comincia ad aggiungere punti su punti al tabellone: a sbloccare l'incontro è Epifano, grazie a una volata di sacrificio nel secondo inning, Ericson Leonora raddoppia nel quarto, con un fuoricampo, infine i Titani dilagano, segnando otto volte in complesso nel quinto e nel sesto, con la valida di Ferrini, le volate di Lino e Angulo, il grande slam di Gabriel Lino e il singolo di Pulzetti. Eccellente anche la serata al lancio di Castillo, che sfiora una partita no-hit, chiusa poi da Baez, con tre battitori affrontati e altrettanti strikeout.

In totale, i numeri della serie parlano di 24 punti segnati e solo 2 subiti da San Marino, che dovrà però attendere ancora, prima di sapere chi affronterà in semifinale: se la sfida tra i campioni d'Italia e Modena non ha avuto storia, Macerata sta faticando molto con Grosseto, anzi, i toscani sono avanti per 2-1 e rischiano di essere la prima sorpresa dei playoff. Nessun problema, invece, per Bologna, che liquida 8-2 Ronchi dei Legionari e chiude la serie sul 3-0, mentre Nettuno strappa gara-3 a Parma e prolunga la serie, provando impedire che la semifinale si trasformi nel Derby della Via Emilia. San Marino tornerà in campo giovedì 24 agosto per la prima sfida di una serie che si giocherà al meglio delle sette partite. Dall'avversario dei Titani dipenderà anche il luogo dell'incontro: se passasse Macerata, meglio piazzata nella Poule scudetto, San Marino disputerebbe in casa gara 3, 4 e l'eventuale gara 5, se passasse Grosseto, a Serravalle si giocherebbero gara 1, 2 e le eventuali gara 6 e 7.