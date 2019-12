Podistica di Natale, le interviste ai vincitori

Le interviste ad Alberto Della Pasqua e Martina Facciani

Prima volta alla podistica di Natale ed è subito vittoria per Alberto Della Pasqua: "Sono contento di aver messo nel palmares questa classica della zona, che per vari motivi non ero mai riuscito a fare. È una gara veramente dura, me la sono giocata al 5° km nello strappo più duro, dove sono riuscito a prendere un po' di vantaggio che ho incrementato tra la discesa e i successivi strappetti in salita. Il percorso è molto vario e quindi è una gara molto suggestiva. Se corsa al massimo ci vuole parecchio a recuperarla, sento già le gambe che piangono!".

È un ritorno al successo invece per Martina Facciani che bissa il risultato ottenuto nel 2015: "Sono veramente contenta perché ero venuta qua con l'idea di fare un bell'allenamento più che una gara vera e propria, sono riuscita sia a vincere che a fare un ottimo allenamento e dunque sono contenta. La temperatura ci ha favorito, ero venuta qua bardata come se fosse il Polo Nord invece siamo andati benissimo. Quest'anno per fortuna è stata un filino più corta e questo ci ha favorito. Il paesaggio però è sempre meraviglioso, soprattutto quando si sale. Quello per fortuna è rimasto e oggi me lo sono anche potuto gustare".