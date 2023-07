Poule scudetto, San Marino fa il pieno contro Senago e torna in testa al girone

L'errore dell'andata non si ripete. Dopo la vittoria in gara-1 di venerdì, stavolta San Marino non lascia nemmeno le briciole a Senago, prendendosi anche gara-2 e gara-3 e completando l'en plein, nel quarto turno di ritorno della Poule scudetto. Una vittoria netta, quella dei Titani, che in tre partite segnano 29 punti, addirittura 16 nel primo dei due impegni del sabato, chiuso con un primo inning da 9-0 e con cinque fuoricampo, due a testa per Lino e per Ericson Leonora, uno per Batista. Sul monte di lancio di Serravalle, il vincente è Gianluca Tognacci. In gara-3 San Marino fatica nel primo inning difensivo, ma indirizza la partita segnando tre punti nella parte bassa, tra i quali il terzo fuoricampo di giornata per Ericson Leonora, e poi chiude nel quarto. In complesso, le marcature concesse ai lombardi sono solo due, mentre i Titani si confermano miglior attacco della Fase vincitori del campionato. I risultati del weekend ribaltano ancora una volta la classifica: a un solo turno dal termine, San Marino torna in vetta al gruppo G, con 15 vittorie e 6 sconfitte, grazie anche allo stop di Bologna in gara-2 contro Grosseto. Ora i Titani hanno una partita di vantaggio sulla Fortitudo, terza, sempre in attesa che Parma recuperi gara-3 della sesta giornata, a Grosseto, con la possibilità di pareggiare i conti con San Marino. Ancora più di quell'incontro, però, per determinare la classifica sarà fondamentale il decimo e ultimo turno, in programma tra venerdì e sabato, che opporrà proprio Parma e San Marino, sul diamante degli emiliani, con Bologna spettatrice interessata, pronta ad approfittarne.