Sono stati resi noti i Premi internazionali Fair Play dell’anno 2020.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play riceve il prestigioso riconoscimento internazionale “The European Fair Play Diploma” con la seguente motivazione: per il sostegno forte e deciso di numerose iniziative per la salvaguardia dei valori etici nello sport e per la promozione degli ideali del Fair Play.