Rinviato Sportinsieme Awards

La situazione di emergenza legata alla pandemia, con la necessità di favorire le massime condizioni di sicurezza nel rispetto delle misure anti-Covid, hanno indotto il Cons, valutando con la Segreteria di Stato per lo Sport, a rinviare il tradizionale evento Sportinsieme Awards, che era stato programmato per il prossimo 22 gennaio.



La volontà del presidente Gian Primo Giardi e del Comitato Esecutivo è monitorare l'evolversi delle condizioni generali per verificare la possibilità di tenere l'iniziativa nelle prossime settimane, tra febbraio e marzo, come appuntamento che, guardando alle attività 2020 pesantemente condizionate dalla pandemia, possa essere di auspicio per le Olimpiadi di Tokyo fissate dal 23 luglio all'8 agosto. Sportinsieme Awards è un momento sempre atteso e sentito perché rimarca il percorso e la crescita del movimento sportivo sammarinese con il giusto tributo a dirigenti, tecnici e atleti che si distinguono per l'impegno e i risultati conseguiti. Confidando di poter organizzare quanto prima la manifestazione, il Cons presenterà a breve il nuovo numero dell'annuale rivista Panorama Sport che è in fase di ultimazione per raccontare tutto quanto ha caratterizzato il 2020 tra le grandi difficoltà e la forte dedizione nel cercare comunque di salvaguardare l'attività sportiva, per quanto possibile, anche a livello agonistico. Panorama Sport verrà presentato in una prossima conferenza stampa.