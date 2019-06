San Marino, a Redipuglia arrivano 2 vittorie

San Marino torna con una doppietta dalla trasferta di Redipuglia. In gara 1 i titani hanno dominato conquistando la vittoria per 12-2 in un match chiuso per manifesta all'ottavo inning. Cambia poco o nulla in gara 2 vinta sempre da San Marino sui Rangers per 12-5. In classifica i titani conquistano il secondo posto in attesa che vengano disputati tutti i recuperi.