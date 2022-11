San Marino: oltre 500 atleti all’Open International Karate

Nel fine settimana è andato in scena al Multieventi di Serravalle il 14° Open International Karate, manifestazione organizzata dalla Federazione Sammarinese Arti Marziali in collaborazione con le federazioni italiane FIJLKAM rappresentata dal Maestro Nando Olivelli e lo CSEN della Presidente Delia Pirelli, con il supporto della Segreteria di Stato per lo Sport ed il CONS. Si è trattata di un’edizione speciale poiché inserita per la prima volta nel calendario dell’European Karate Federation, ciò è stato possibile grazie ai rapporti di collaborazione con il vicepresidente FILLKAM Davide Benattello. Due giorni di spettacolo sul tatami, con protagonisti 580 karateki provenienti da tutta Italia, impegnati nelle specialità di Katà (forme) e Kumitè (combattimento). A rappresentare il Titano 10 atleti selezionati dai club Isshinryu e Shotokan, nove dei quali Under 18, guidati dai tecnici Claudio Giuliani, Alessandro Mularoni, Emanuel Santolini e Marcello Santini. Nella giornata di sabato Michele Callini ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria Senior -60Kg. Nella categoria Kumitè Junior maschile -76kg Michele Santi e Luca Vincenti nei -68kg si fermano al primo turno delle loro pool, stesso risultato per Rebecca Gaidella sempre nella categoria Junior -48kg. Domenica è stato il momento degli esordienti maschili e femminili del Kumitè Under 14: Enrico Lusi Casadei e Andrea Zafferani nei -45kg e Sara Vincenti nei -40kg. Milo Camorali nei -55kg ha vinto il primo incontro, mentre nel successivo è stato squalificato per somma di ammonizioni. Nel pomeriggio sono saliti sul tatami gli atleti del Katà, Achille Mariotti negli esordienti Under 14 e Matteo Muccioli nei Senior, che non sono riusciti ad accedere alla fase finale del torneo.