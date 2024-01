Sci: consegnata a Beccari la bandiera di San Marino

Le voci di Gianluca Gatti, Teodoro Lonfernini e Gian Primo Giardi

Venerdi 19 la Cerimonia Inaugurale, mercoledi 24 lo Slalom Gigante, il giorno successivo lo Speciale. Mattia Beccari è pronto per dare il meglio di sé in quello che è il primo step a cinque cerchi che si concluderà con le attesissime Olimpiadi di Parigi 2024. Un passo alla volta. Ora tutto si concentra sulla Corea del Sud dove durante la Cerimonia Inaugurale Beccari, il tecnico Daniele Plebs e il Capo Missione Gian Luca Gatti sfileranno con la bandiera consegnata questo pomeriggio dal Segretario di Stato per lo Sport di San Marino Teodoro Lonfernini all'atleta visibilmente emozionato.

Alla cerimonia di consegna della bandiera hanno partecipato il Presidente del Cons Gian Primo Giardi, il Segretario Generale Eros Bologna che accompagnerà la delegazione in Corea del Sud e la famiglia del ragazzo. Presente anche il Capitano di Castello di San Marino Città Tommaso Rossini che ha spiegato come tra San Marino e la città di Gangwon è stato stretto un patto di amicizia il 4 agosto scorso, ed in quella occasione la delegazione coreana ha invitato i sammarinesi in visita in Corea del Sud durante il periodo delle Olimpiadi Giovanili Invernali per sostenere il proprio rappresentante.

Sentiamo Gianluca Gatti, Capomissione Gangwon 2024, Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato allo Sport e Gian Primo Giardi, presidente Cons