L’esordio casalingo in campionato non porta la prima vittoria alle giocatrici della Titan Services che cedono il passo all’Idea Volley perdendo per 0 a 3. “Le nostre avversarie sono più esperte e ci hanno messo in difficoltà, mandandoci anche un po’ in confusione – analizza a caldo coach Wilson Renzi. Speriamo di riacquistare un po’ di fiducia e di recuperare almeno alcuni degli effettivi che ci mancano già da sabato prossimo contro l’Unica Volley”.