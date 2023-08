Semifinali scudetto: San Marino sul 3-0 contro Grosseto. Alle 20.30 gara4 allo 'Jannella'

Finisce con una vittoria per 4-2 in rimonta, gara3 di semifinale con il Big Mat Grosseto. Il successo porta San Marino sul 3-0 nella serie, con gara4 in programma già stasera sempre allo “Jannella” alle 20.30. 11 le valide ospiti, con uno strepitoso 3/3 di Ericson Leonora da segnalare tra tutti. Ottimo lavoro anche del monte di lancio, che dal 4° inning in poi non ha concesso arrivi in base tra Castillo (vincente) e Baez (salvezza con 6 K su 6 battitori affrontati).

San Marino non ha avuto Gabriel Lino, assente per l’infortunio muscolare patito in gara2. La sua situazione è monitorata giorno dopo giorno.