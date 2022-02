Si alza il sipario sui Giochi Olimpici invernali, primo allenamento per Gatti e Torsani

Alle 20:00 di Venerdì (le 13:00 a San Marino) è in programma la cerimonia d’apertura che darà il via ufficiale alle competizioni. Tra i momenti più attesi la sfilata delle delegazioni. San Marino, delle 91 delegazioni, sfilerà per 28^ nella Stadio Nazionale di Pechino . Anna Torsani e Matteo Gatti, i due atleti sammarinesi presenti, faranno sventolare insieme la bandiera biancazzurra.

Ha raggiunto la capitale cinese il presidente del Cons, Gian Primo Giardi, che assisterà alla cerimonia insieme al segretario generale Eros Bologna. Oggi, intanto, Gatti e Torsani hanno sostenuto la prima seduta di lavoro sulle piste di allenamento cinesi. “Le piste sono molto belle ma altrettanto difficili – commenta il tecnico Nicole Valcareggi -, più toste di quel che avremmo potuto immaginare. La prima giornata è servita soprattutto per adattarci e prendere confidenza con le condizioni, che sono le stesse che ritroveremo anche in gara. Il feeling aumenterà giorno dopo giorno, a partire dalla sessione di domani mattina. Punteremo soprattutto al gigante, senza trascurare però lo slalom speciale. Anna, che sarà la prima a gareggiare, ha iniziato il lavoro anche in palestra. Per il resto, entrambi i ragazzi sono entusiasti e pronti a godersi questo evento, dando il massimo e divertendosi”.