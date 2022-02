Si chiude un Meeting di grande spessore per organizzazione e risultati

E' un Meeting che va in archivio tra gli applausi delle società agli organizzatori. San Marino tappa imprescindibile per dare inizio alla stagione in vasca lunga con i primi significativi test per atleti e atlete di grande livello e nomi prestigiosi del settore. Da Giorgio Lamberti, primo italiano a vincere un'oro ai Mondiali, all'ex allenatore e compagno di Federica Pellegrini, Matteo Giunta. E' stato proprio uno dei temi di questa 19° edizione. Il dopo Federica Pellegrini. In piena attività anche il nuoto sammarinese. La Federazione approfitta di questa due giorni per vedere all'opera i ragazzi della Nazionale di nuoto supervisionati dal Direttore Tecnico Luca Corsetti. Non sono tanto i tempi più o meno alti, a fare la differenza in questa fase di inizio stagione in cui la condizione di forma dei vari Arianna Valloni, Loris Bianchi, Giacomo Casadei, Alessandro Rebosio, non può essere al massimo. C'è poi il futuro del nuoto sammarinese ben rappresentato al Meeting da Ilaria Ceccaroni classe 2008. Per lei è davvero troppo presto per guardare il tabellone ma sentite che carica e che passione ha per questo straordinario sport che è il nuoto. In archivio la 19°edizione mente già proiettata alla prestigiosa numero venti.