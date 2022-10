Si chiude con un ottimo secondo posto il torneo di calcio dei Piccoli Stati Special Olympics per la squadra di San Marino. I Titani sono stati grandi protagonisti nel torneo svolto in Liechtenstein. Tra i paesi partecipanti anche Isole Faroe, Gibilterra, Isola di Man, Lussemburgo, Monaco e Montenegro, per un totale di 85 tra atleti e allenatori.