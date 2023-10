Storie di Sport: il nuovo programma di San Marino RTV dedicato ai personaggi che hanno fatto grande lo sport sammarinese

Storie di sport

Ci sono sportivi sammarinesi protagonisti di vere e proprie imprese che sono rimaste nel tempo. Storie di uomini e donne di San Marino che hanno lasciato il segno nella storia sportiva non solo del Titano, ma in quella mondiale. Momenti, a volte attimi, che hanno fatto grande lo sport sammarinese. Storie di Sport parte da qui, per raccontare quei gesti o risultati che hanno permesso alla più Antica Repubblica del Mondo di farsi conoscere. La prima stagione debutta venerdì sera, in un viaggio lungo otto settimane tra atleti e tecnici che negli anni hanno lasciato il segno, raggiungendo traguardi incredibili.