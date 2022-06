Taekwondo: a San Marino il Campionato Europeo dei Piccoli Stati

La pandemia ha solo rimandato un evento storico per il taekwondo sammarinese. Dalla visita del presidente della federazione internazionale Chunwong Choue sul Titano, la Federazione Sammarinese Arti Marziali si è messa in moto per organizzare una manifestazione nuova e importante. Così è nata la prima edizione dei Campionati Europei dei Piccoli Stati di Taekwondo: 9 paesi ed oltre 110 atleti partecipanti. Circa 70 di questi si sono affrontati sabato pomeriggio per le categorie cadetti e junior, fino ai 17 anni di età. Folta rappresentanza dei giovani atleti sammarinesi, guidati dal coach Secondo Bernardi: ben 8 con Samuel Tarini, Thomas Albani e Filippo Fiorentini finalisti nelle diverse categorie di peso.

FESAM che, per la riuscita dell'evento, si è avvalsa anche della collaborazione del CONS, del Club Taekwondo San Marino e della Federazione Italiana Taekwondo. Questa disciplina, nata negli anni '40 in Corea, è diventata presto l'arte marziale più popolare al mondo e praticata sia in campo maschile che in quello femminile. E i Campionati Europei dei Piccoli Stati, organizzati a San Marino, sono entrati fin da subito nel calendario internazionale: essendo una categoria G2, la vittoria assegna 20 punti per il ranking mondiale. Domenica si replica, sul tatami ci sono i senior.