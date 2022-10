Tennis Tavolo: Juvenes a punteggio pieno in C2

Seconda giornata dei campionati a squadre, al Multieventi erano di scena tutte tre le formazioni della Juvenes, in serie C2 centrata una sofferta vittoria per 5:4 contro il S. Angelo in Pontano che consente al team sammarinese di rimanere al comando della classifica a punteggio pieno, vince anche il team di D1 per 5:2 contro il CUS Ancona e si riscatta dopo la sconfitta nella prima giornata a Montemarciano, perde 5:1 la giovane squadra di serie D2 contro il TT Montemarciano B.