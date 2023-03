Tennis: tornano i Summer Camp

Gioco e divertimento nel cuore verde del Parco di Montecchio: sono questi gli ingredienti principali dei Summer Camp della Federazione Sammarinese Tennis. I centri estivi targati FST si rivolgono a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 15 anni e si svolgeranno nel periodo 12 giugno – 21 luglio 2023. Oltre alla pratica del tennis, che rappresenta l’attività principale, saranno proposti laboratori creativi, passeggiate e tante altre divertenti attività ludiche e didattiche, in base all’età dei partecipanti. I Summer Camp si svolgono dal lunedì al venerdì. Per prenotarsi è necessario inviare una mail all’indirizzo info@fst.sm. L’iscrizione verrà confermata in base all’ordine cronologico delle richieste. Per ulteriori informazioni contattare: info@fst.sm oppure 0549/990578.