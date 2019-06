L'Arco sorride, mentre a Minsk continuano le difficoltà per il Tiro a Volo. Dopo la brutta giornata di ieri per Alessandra Perilli e Gian Marco Berti non arriva il riscatto auspicato. Dopo 2 serie di Mixed Team chiuse con 35 e 39 piattelli, i sammarinesi sono lontani dalla finale.

dall'inviato Roberto Chiesa