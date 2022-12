TIRO CON L'ARCO

Tiro con l'Arco: a San Marino il Campionato Italiano FIARC

E' quasi tutto pronto al Multieventi per il Campionato Italiano FIARC 3D Indoor di Tiro con l'Arco in programma nel weekend con qualificazioni e finali. In arrivo sul Titano 400 arcieri provenienti da tutta Italia.