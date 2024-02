Titan Services e PromoPharma: doppio ko per 3-1

Qualche disattenzione di troppo nel primo e nell'ultimo set costano il successo alla Titan Services, impegnata nella Serie D femminile. Alfonsine è corsara al PalaCasadei e si impone 3-1. Come detto, primo parziale senza storia chiuso sul 25-15 dalle ospiti. Nel secondo la partita si accende e le sammarinesi combattono punto su punto, cedendo solo 27-25 ai vantaggi. E' la reazione che serviva alle ragazze allenate da Stefano Sarti che si impongono 25-23 nel terzo set e riaprono il match. Ma lo sforzo prodotto viene pagato nel quarto e decisivo set: Alfonsine prende il largo fin da subito e con un break di 7-3 indirizza la partita. La Titan Services paga stanchezza e assenze pesanti sulle bande e in palleggio: alla fine sarà 25-18. Le migliori in casa San Marino sono Ricci con 18 punti e Balducci con 12: le biancazzurre restano a quota 15 e sabato prossimo saranno di scena a Rimini contro la Ke Car, quarta forza del campionato.

3-1 - fuori casa - anche per la PromoPharma di coach Marco Ricci. Nella prima di ritorno della Serie B maschile, i sammarinesi perdono un importante scontro salvezza con la Pietro Pezzi Ravenna che li scavalca in classifica: 13 punti a 12. Eppure era partita nel migliore dei modi per la PromoPharma, avanti 25-19 nel primo set. Poi Ravenna ha alzato il livello di gioco, soprattutto fatto di pallonetti e attacchi in mezzo al muro. 25-20 nel secondo parziale, 25-21 nel terzo, 25-23 nel quarto. San Marino prova ad affidarsi ai 23 di Kiva e ai 13 di Marcovecchio ma sono troppi gli errori in battuta. Prossimo impegno sabato 17 a Serravalle contro la 4 Torri Ferrara, in piena lotta per la promozione.