Titan Services in casa contro la capolista Pesaro

Dopo la brutta sconfitta in casa dell'Alba Adriatica ultima in classifica, è tempo di riscatto per la Titan Services nel campionato di Serie B maschile di volley. La formazione biancazzurra sarà impegnata sempre questa sera al Pala Casadei di Serravalle contro la capolista Montesi Pesaro per recuperare la decima giornata. Impegno ostico contro una squadra che ha 25 punti in classifica, contro i soli 14 dei biancazzurri del tecnico Stefano Mascetti. Doppio impegno settimanale per la Titan Services che, questo sabato, sarà di scena a Falconara Marittima per un'importante sfida nella lotta alla salvezza.