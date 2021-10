Titan Services San Marino – La Nef Osimo 2 a 3. Titan Services sconfitta al tie break

La prima nella nuova stagione di serie B della Titan Services è una sconfitta al tie-break contro Osimo. La partita del PalaCasadei è a lunghi tratti equilibrata. Il primo break è di Osimo ed è decisivo sul 12 pari. Il ritmo aumenta, Osimo difende bene e per i marchigiani il primo parziale è 25/20. Nel secondo set si inizia nello stesso modo del primo, ma con situazioni ribaltate al momento del break decisivo. La Titan Services scappa via sul 10 pari. Osimo rientra nel punteggio. Si arriva sul 16 pari, quando la squadra di coach Mascetti allunga di nuovo con Benvenuti. Il parziali si chiude 25/20. La terza ripresa di gioco è in favore di Osimo.







Sul parziale influiscono anche due decisioni arbitrali. Gli ospiti chiudono sul 25/18. Anche il quarto parziale non si allontana dai tre precedenti. Titan Services e Osimo arrivano fino al 22 pari. Un punto di Benvenuti e due errori ospiti valgono il pareggio nel conto dei set. La partita si decide al tie-break, che resta equilibrato con San Marino avanti 8/7 al cambio campo. Si arriva ai vantaggi con la Titan Services che ha tre occasioni per chiudere la partita, ma è Osimo a riuscirci al secondo tentativo col punteggio di 19/17. Sono ben quattro i giocatori sammarinesi in doppia cifra. Kiva ne mette 20, Benvenuti 19, Frascio 18 e Bernardi 11.

Prossimo impegno per i Titani a Bellaria sabato prossimo.

Rinviata invece la partita di serie D tra San Giuliano e Beach&Park, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del prolungamento del decreto che permette agli atleti sammarinesi vaccinati con il vaccino Sputnik di poter gareggiare in Italia. Sabato prossimo le Titane ospiteranno al PalaCasadei la Libertas Forlì.