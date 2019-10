Una giornata di sport e divertimento con la San Marino Cup

Si è disputata nella palestra di Acquaviva, la San Marino Cup 2019, quadrangolare di calcio a 5 riservata alla categoria Open, diversamente abili. In campo la Nazionale Italiana, il Real Casalecchio, Samba Rimini e il San Marino. Un evento che si pone come esperienza qualificata, per contribuire alla crescita di una cultura dello sport adatto e di quello integrato, aumentando l’offerta di spazi aggregativi per consentire ai disabili di fare pratica ludico-sportiva, le cui ricadute sono di tipo psico-fisico, sociale ed educativo. Un torneo che ha visto il successo della Nazionale Italiana con 9 punti, davanti al Real Casalecchio con 4, Samba Rimini 2 punti e San Marino 1, in virtù del pareggio ottenuto proprio con la compagine riminese.